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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1913 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1913 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1913 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,058,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1913 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2720 проданному на аукционе Coins.ee за 296 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
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Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Александр - April 6, 2022
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62
Цена
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Александр - December 15, 2021
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS65 RD ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1913 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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