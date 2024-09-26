Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1913 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,058,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1913 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2720 проданному на аукционе Coins.ee за 296 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS65 RD ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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