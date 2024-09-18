Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1913 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,645,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1913 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63194 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 15 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Дата 14 января 2024
Сохранность MS66 RD NGC
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
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Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 RB NGC
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Где продать?
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