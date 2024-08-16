25 пенни 1913 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1913 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 19 июня 2022.

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