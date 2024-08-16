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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1913 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1913 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1913 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 832,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1913 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 19 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS64
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Финляндия 25 пенни 1913 S на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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