Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1913 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 832,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1913 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 19 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Где продать?
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