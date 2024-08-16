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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1913 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1913 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1913 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 148,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1913 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе AURORA за 82500 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
728 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
876 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Александр - August 29, 2018
Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Финляндия 10 пенни 1913 на аукционе AURORA - March 29, 2017
Продавец AURORA
Дата 29 марта 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пенни 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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