Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1913 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 148,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1913 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе AURORA за 82500 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
728 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 пенни 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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