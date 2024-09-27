Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 марка 1864 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 75,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 марка
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1864 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3810 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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