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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 марка 1864 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 марка 1864 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 марка 1864 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 марка
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1864 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3810 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Знак - June 23, 2023
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Александр - July 6, 2022
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF30
Цена
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 14, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Stack's - January 15, 2022
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Александр - January 12, 2022
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 1 марка 1864 S на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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