1 марка 1864 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1864 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3810 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность UNC (9) AU (10) XF (25) VF (24) F (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (6) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (4) VF35 (4) VF30 (3) PL (1) Сервис NGC (8) PCGS (3)

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