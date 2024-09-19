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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1864 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1864 S
Средняя цена 510 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
50 пенни 1864 S
Средняя цена 70 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пенни 1864
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 29
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