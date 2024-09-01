Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1864 года (Финляндия, Великое княжество)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1864 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец Holmasto
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 августа 2016
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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