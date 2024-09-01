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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1864 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1864 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1864 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1864 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1751 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Holmasto - December 16, 2023
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность F
Цена
873 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Holmasto - October 7, 2023
Продавец Holmasto
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Teutoburger - September 7, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2018
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2017
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Александр - August 25, 2016
Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Александр - August 25, 2016
Продавец Александр
Дата 25 августа 2016
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Александр - May 29, 2014
Финляндия 1 пенни 1864 на аукционе Александр - May 29, 2014
Продавец Александр
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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