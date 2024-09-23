Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1864 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 104,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1864 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе AURORA за 22000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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