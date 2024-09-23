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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1864 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1864 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1864 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 104,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1864 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе AURORA за 22000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
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  • AURORA (2)
  • Coins.ee (1)
  • Eeckhout (1)
  • Katz (3)
  • Russiancoin (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Финляндия 50 пенни 1864 S на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5250 RUB
Финляндия 50 пенни 1864 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Финляндия 50 пенни 1864 S на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Финляндия 50 пенни 1864 S на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1864 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 50 пенни 1864 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1864 S на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1864 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 50 пенни 1864 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1864 S на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1864 S на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1864 S на аукционе Russiancoin - December 1, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 1 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1864 S на аукционе Eeckhout - November 11, 2011
Продавец Eeckhout
Дата 11 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пенни 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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