50 пенни 1864 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1864 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе AURORA за 22000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

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