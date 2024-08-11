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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1869 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 пенни 1869 S
Средняя цена 260 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
25 пенни 1869 S
Средняя цена 260 $
Продажи
0 25

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пенни 1869
Средняя цена 85 $
Продажи
0 37
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