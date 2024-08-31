50 пенни 1869 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1869 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1197 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1441 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.

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