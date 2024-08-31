Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1869 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 144,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1869 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1197 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1441 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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