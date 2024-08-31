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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1869 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1869 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1869 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 144,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1869 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1197 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1441 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Coin Cabinet - November 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Felzmann - May 2, 2022
Продавец Felzmann
Дата 2 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Felzmann - January 17, 2022
Продавец Felzmann
Дата 17 января 2022
Сохранность VF
Цена
Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS61
Цена
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Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Tauler & Fau - July 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Tauler & Fau - September 26, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Александр - May 26, 2016
Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Александр - May 26, 2016
Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность VF25
Цена
Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Stack's - July 19, 2007
Финляндия 50 пенни 1869 S на аукционе Stack's - July 19, 2007
Продавец Stack's
Дата 19 июля 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пенни 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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