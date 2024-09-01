Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1869 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1869 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1869 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,575,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1869 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2412 проданному на аукционе Coins.ee за 420 EUR. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (3)
  • AURORA (3)
  • Coins.ee (7)
  • COINSNET (1)
  • Katz (11)
  • Künker (2)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (3)
  • Russiancoin (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Знак - April 26, 2024
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 47 EUR
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 13, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1869 на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1869 года Все финляндские монеты финляндские медные монеты финляндские монеты номиналом 1 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск