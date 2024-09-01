Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1869 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,575,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1869 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2412 проданному на аукционе Coins.ee за 420 EUR. Торги состоялись 27 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?
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