Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1869 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 264,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1869 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8543 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
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Дата 19 января 2023
Сохранность AU
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Дата 14 июня 2020
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