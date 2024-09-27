25 пенни 1869 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1869 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8543 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность UNC (3) AU (7) XF (6) VF (8) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) VF35 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

Heritage (1)

Heritage Eur (1)

Katz (4)

Künker (4)

New York Sale (1)

Rare Coins (1)

Russiancoin (1)

Schulman (1)

Stack's (1)

Stephen Album (3)

Teutoburger (1)

Александр (1)

Империя (1)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (1)