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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1869 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1869 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1869 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 264,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1869 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8543 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
611 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Heritage - June 16, 2022
Продавец Heritage
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Stephen Album - June 14, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 14 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Александр - March 25, 2020
Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Russiancoin - December 1, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 1 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Stephen Album - May 15, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Stephen Album - January 18, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 18 января 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Финляндия 25 пенни 1869 S на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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