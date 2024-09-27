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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1915 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1915 S
Средняя цена 65 $
Продажи
1 552
Аверс
Реверс
50 пенни 1915 S
Средняя цена 15 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
25 пенни 1915 S
Средняя цена 25 $
Продажи
0 107

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1915
Средняя цена 120 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
5 пенни 1915
Средняя цена 50 $
Продажи
0 100
Аверс
Реверс
1 пенни 1915
Средняя цена 20 $
Продажи
0 108
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