Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1915 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Денга1700
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,250,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1915
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1915 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30406 проданному на аукционе Stack's Bowers за 360 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS66 RB CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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