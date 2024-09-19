50 пенни 1915 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1915 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 843 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность PROOF (1) UNC (64) XF (2) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS66 (7) MS65 (16) MS64 (8) MS63 (4) MS62 (2) MS61 (1) XF40 (1) PF65 (1) Сервис NGC (15) ННР (11) PCGS (6)

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