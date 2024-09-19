Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1915 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1915
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1915 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 843 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
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Дата 3 июня 2024
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