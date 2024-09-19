Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1915 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1915 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1915 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1915
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1915 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 843 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • AURORA (10)
  • Coins.ee (2)
  • CoinsNB (2)
  • Creusy Numismatique (3)
  • Karamitsos (1)
  • Katz (12)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (6)
  • Rare Coins (4)
  • RedSquare (2)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (6)
  • Александр (8)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (11)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1915 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 пенни 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1915 года Все финляндские монеты финляндские серебряные монеты финляндские монеты номиналом 50 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск