Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1915 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 418,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1915
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1915 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2522 EUR. Торги состоялись 13 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS62 BN CGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PR65 RD PCGS
Цена
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Где продать?
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