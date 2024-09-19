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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1915 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1915 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1915 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 418,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1915
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1915 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2522 EUR. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS62 BN CGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PR65 RD PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Финляндия 10 пенни 1915 на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность MS62 BN CGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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