25 пенни 1915 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1915 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Katz Auction за 401 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2021.

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