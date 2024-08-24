Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1915 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,078,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1915
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1915 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30407 проданному на аукционе Stack's Bowers за 525 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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