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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1915 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1915 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1915 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,078,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1915
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1915 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30407 проданному на аукционе Stack's Bowers за 525 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 5 пенни 1915 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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