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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1873 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
25 пенни 1873 S
Средняя цена 100 $
Продажи
0 46

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 пенни 1873
Средняя цена 150 $
Продажи
1 49
Аверс
Реверс
1 пенни 1873
Средняя цена 60 $
Продажи
0 36
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