25 пенни 1873 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1873 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе MS67 за 22000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

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