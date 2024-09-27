Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1873 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 800,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1873 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе MS67 за 22000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC PL
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU53
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS60
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