Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1873 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1873 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1873 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 800,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1873 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе MS67 за 22000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (2)
  • Heritage (1)
  • Heritage Eur (1)
  • HIRSCH (1)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (4)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (6)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (1)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (2)
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе RedSquare - February 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Александр - May 5, 2021
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе RedSquare - February 26, 2021
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Александр - December 9, 2020
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS60
Цена
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Александр - November 4, 2020
Финляндия 25 пенни 1873 S на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 25 пенни 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1873 года Все финляндские монеты финляндские серебряные монеты финляндские монеты номиналом 25 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск