Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1873 года (Финляндия, Великое княжество)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1873 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Редкие Монеты за 240 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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