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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1873 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1873 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1873 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1873 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Редкие Монеты за 240 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Александр - December 9, 2020
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
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Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1873 на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS63 BN ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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