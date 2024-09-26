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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1873 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1873 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1873 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1873 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе AURORA за 80000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
******
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Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Berk - June 22, 2023
Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF35 BN CGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Финляндия 5 пенни 1873 на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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