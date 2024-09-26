Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1873 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1873 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе AURORA за 80000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
******
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF35 BN CGC
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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