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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1889 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 пенни 1889 L
Средняя цена 45 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
25 пенни 1889 L
Средняя цена 70 $
Продажи
0 18

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1889
Средняя цена 520 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
5 пенни 1889
Средняя цена 120 $
Продажи
0 88
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