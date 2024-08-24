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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1889 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1889 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1889 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1889 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Coins.ee за 2170 EUR. Торги состоялись 30 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1434 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Stack's - September 13, 2023
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 460 USD
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
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Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Александр - January 12, 2022
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VG8
Цена
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Александр - January 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF35
Цена
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Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность F
Цена
Финляндия 10 пенни 1889 на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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