Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1889 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1889 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Coins.ee за 2170 EUR. Торги состоялись 30 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 460 USD
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
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