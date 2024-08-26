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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1889 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1889 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1889 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,070,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1889 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6515 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
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Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе Александр - December 20, 2023
Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
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Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 RB ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1889 на аукционе MS67 - May 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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