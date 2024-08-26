Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1889 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,070,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1889 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6515 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (4)
- AURORA (8)
- BAC (9)
- Felzmann (2)
- Heritage Eur (2)
- Katz (16)
- Künker (1)
- La Galerie Numismatique (1)
- MDC Monaco (1)
- MS67 (1)
- MUNZE (1)
- Numisbalt (2)
- Pegasus Auctions (2)
- Rare Coins (6)
- Rauch (1)
- Russiancoin (6)
- Rzeszowski DA (1)
- Stack's (1)
- VAuctions (1)
- Александр (6)
- Империя (1)
- Имперская монета (12)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 RB ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 5 пенни 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск