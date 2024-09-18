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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1889 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1889 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1889 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 312,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1889 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Имперская монета за 20698 RUB. Торги состоялись 15 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Александр - February 8, 2023
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Александр - July 6, 2022
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS61
Цена
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Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU58
Цена
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Александр - June 5, 2019
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1889 L на аукционе AURORA - May 30, 2017
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пенни 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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