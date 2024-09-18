Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1889 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 312,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1889 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Имперская монета за 20698 RUB. Торги состоялись 15 декабря 2020.
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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