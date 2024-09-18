50 пенни 1889 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1889 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Имперская монета за 20698 RUB. Торги состоялись 15 декабря 2020.

Сохранность UNC (1) AU (10) XF (9) VF (4) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (3) AU50 (1) XF40 (2) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (4)

Katz (7)

Künker (2)

La Galerie Numismatique (1)

Numimarket (1)

Soler y Llach (1)

WAG (1)

Александр (3)

Имперская монета (4)

Русский Нумизматический Дом (2)