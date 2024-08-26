Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1889 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 403,897
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1889 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1416 проданному на аукционе Katz Auction за 391 EUR. Торги состоялись 28 декабря 2021.
Сохранность
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- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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