25 пенни 1889 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1889 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1416 проданному на аукционе Katz Auction за 391 EUR. Торги состоялись 28 декабря 2021.

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