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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1889 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1889 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1889 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 403,897

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1889 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1416 проданному на аукционе Katz Auction за 391 EUR. Торги состоялись 28 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Katz (5)
  • London Coins (2)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (2)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
287 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе London Coins - August 30, 2019
Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Александр - June 5, 2019
Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
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Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Russiancoin - January 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1889 L на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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