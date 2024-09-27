Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1898 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
25 пенни 1898 L
Средняя цена 290 $
Продажи
0 25

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1898
Средняя цена 540 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
5 пенни 1898
Средняя цена 80 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
1 пенни 1898
Средняя цена 30 $
Продажи
0 74
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск