Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1898 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,154,349
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1898 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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