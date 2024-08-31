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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1898 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1898 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1898 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,154,349

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1898 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1898 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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