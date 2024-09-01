Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1898 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,132
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1898 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1617 проданному на аукционе Coins.ee за 1440 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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