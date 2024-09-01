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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1898 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1898 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1898 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,132

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1898 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1617 проданному на аукционе Coins.ee за 1440 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1275 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Александр - January 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Финляндия 10 пенни 1898 на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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