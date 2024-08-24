25 пенни 1898 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1898 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе Монеты и Медали за 132222 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

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