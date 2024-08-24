Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1898 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 444,660
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1898 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе Монеты и Медали за 132222 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (3)
- AURORA (3)
- Coins.ee (1)
- Katz (2)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (3)
- Russiancoin (6)
- Александр (1)
- Знак (1)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1498 $
Цена в валюте аукциона 132222 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 25 пенни 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск