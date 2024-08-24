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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1898 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1898 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1898 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 444,660

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1898 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе Монеты и Медали за 132222 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1498 $
Цена в валюте аукциона 132222 RUB
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Знак - November 24, 2023
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PL64 PCGS
Цена
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL64 PCGS
Цена
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS63
Цена
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Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 13, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS60
Цена
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Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Александр - December 9, 2020
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Russiancoin - November 14, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1898 L на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 25 пенни 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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