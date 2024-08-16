Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1898 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,431,451
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1898 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Имперская монета за 18000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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