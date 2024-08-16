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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1898 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1898 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1898 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,431,451

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1898 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Имперская монета за 18000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1898 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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