Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1914 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,895,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1914
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1914 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Русское Наследие за 4000 RUB. Торги состоялись 5 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- Katz (16)
- MS67 (10)
- MUNZE (4)
- Numisbalt (6)
- Rare Coins (3)
- RedSquare (9)
- Stare Monety (1)
- Stephen Album (1)
- Александр (4)
- Денга1700 (5)
- Империя (2)
- Имперская монета (12)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (1)
- Русское Наследие (4)
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1 пенни 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск