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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1914 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1914 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1914 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,895,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1914
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1914 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Русское Наследие за 4000 RUB. Торги состоялись 5 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1650 RUB
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 RD RNGA
Цена
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Финляндия 1 пенни 1914 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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