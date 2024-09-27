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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1914 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 пенни 1914 S
Средняя цена 35 $
Продажи
0 114

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1914
Средняя цена 95 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
5 пенни 1914
Средняя цена 45 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 пенни 1914
Средняя цена 10 $
Продажи
0 84
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