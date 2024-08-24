50 пенни 1914 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1914 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63332 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 19 апреля 2023.

Сохранность PROOFLIKE (1) UNC (109) AU (1) XF (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS68 (3) MS67 (12) MS66 (16) MS65 (23) MS64 (18) MS63 (5) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (1) XF45 (1) PL50 (1) PL (1) Сервис NGC (39) PCGS (3) ННР (27) RNGA (1)

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