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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1914 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1914 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1914 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1914
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1914 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63332 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 19 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Coin Cabinet - November 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Финляндия 50 пенни 1914 S на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пенни 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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