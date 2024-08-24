Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1914 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 600,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1914
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1914 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63332 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 19 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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