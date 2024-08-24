Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1914 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 824,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1914
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1914 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе Александр за 7000 RUB. Торги состоялись 11 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Где продать?
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