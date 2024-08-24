Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1914 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1914 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1914 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 824,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1914
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1914 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе Александр за 7000 RUB. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (4)
  • Coins.ee (8)
  • Katz (3)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (3)
  • Rare Coins (2)
  • Stare Monety (1)
  • Александр (2)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (6)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (3)
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Александр - April 6, 2022
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62
Цена
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 5 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1914 года Все финляндские монеты финляндские медные монеты финляндские монеты номиналом 5 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск