Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1914 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 605,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1914
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1914 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6869 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Где продать?
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