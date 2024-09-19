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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1914 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1914 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1914 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 605,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1914
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1914 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6869 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 18500 RUB
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1914 на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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