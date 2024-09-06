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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1868 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 пенни 1868 S
Средняя цена 180 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
25 пенни 1868 S
Средняя цена 310 $
Продажи
0 16
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