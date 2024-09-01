25 пенни 1868 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1868 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.

Сохранность UNC (1) XF (3) VF (8) F (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1)