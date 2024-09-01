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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1868 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1868 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1868 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 136,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1868 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Felzmann (1)
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • Holmasto (1)
  • Künker (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • New York Sale (2)
  • Rare Coins (1)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (1)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Holmasto - December 16, 2023
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность F
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
******
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Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - September 10, 2016
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность F
Цена
Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Империя - June 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Stephen Album - May 15, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2015
Сохранность F
Цена
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Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Heritage - April 26, 2010
Финляндия 25 пенни 1868 S на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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