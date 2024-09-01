Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1868 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 136,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1868 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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