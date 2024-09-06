50 пенни 1868 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1868 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе Редкие Монеты за 75000 RUB. Торги состоялись 17 июня 2020.

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