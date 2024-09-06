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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1868 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1868 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1868 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 140,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1868 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе Редкие Монеты за 75000 RUB. Торги состоялись 17 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (2)
  • Gärtner (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (1)
  • Münzen Gut-Lynt (3)
  • Rare Coins (3)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность F
Цена
Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность F
Цена
Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность F
Цена
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Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Gärtner - October 11, 2017
Продавец Gärtner
Дата 11 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Gärtner - June 17, 2017
Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Russiancoin - December 1, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 1 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Александр - September 20, 2013
Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность VF35
Цена
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Финляндия 50 пенни 1868 S на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пенни 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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