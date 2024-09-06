Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1868 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 140,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1868 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе Редкие Монеты за 75000 RUB. Торги состоялись 17 июня 2020.
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 11 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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