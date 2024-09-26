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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1884 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пенни 1884
Средняя цена 180 $
Продажи
0 37
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