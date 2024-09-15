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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1884 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1884 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1884 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 404,189

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1884 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Александр за 900 USD. Торги состоялись 21 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (3)
Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Holmasto - May 25, 2024
Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Знак - November 24, 2023
Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Александр - July 6, 2022
Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе MS67 - July 8, 2020
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Александр - July 15, 2020
Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 1 пенни 1884 на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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