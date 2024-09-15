Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1884 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 404,189
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1884 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Александр за 900 USD. Торги состоялись 21 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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