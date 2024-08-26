Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1901 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
25 пенни 1901 L
Средняя цена 60 $
Продажи
0 39

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 пенни 1901
Средняя цена 65 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 пенни 1901
Средняя цена 70 $
Продажи
0 33
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск