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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1901 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1901 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1901 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 996,343

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1901 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1262 проданному на аукционе Coins.ee за 290 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
311 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
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Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1901 на аукционе London Coins - August 30, 2019
Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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