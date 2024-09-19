Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1901 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,515,353
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1901 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Katz Auction за 151 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 106 EUR
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?
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