Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1901 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1901 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1901 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,515,353

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1901 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Katz Auction за 151 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (7)
  • MS67 (2)
  • Numisbalt (6)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (1)
  • Stare Monety (1)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (5)
  • Русское Наследие (2)
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 106 EUR
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Александр - November 20, 2021
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1901 на аукционе MS67 - August 26, 2020
Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1901 года Все финляндские монеты финляндские медные монеты финляндские монеты номиналом 1 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск