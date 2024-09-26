25 пенни 1901 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1901 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Александр за 3250 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.

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