Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1901 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 993,909
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1901 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Александр за 3250 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.
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Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 460 RUB
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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