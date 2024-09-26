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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1901 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1901 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1901 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 993,909

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1901 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Александр за 3250 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 460 RUB
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1901 L на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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