Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1883 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пенни 1883
Средняя цена 30 $
Продажи
0 123
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск