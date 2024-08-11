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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1883 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1883 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1883 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,900,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1883 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70681 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140 USD. Торги состоялись 22 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU58 BN CGC
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Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1883 на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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