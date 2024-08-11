Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1883 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,900,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1883 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70681 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140 USD. Торги состоялись 22 июня 2021.
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
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Дата 2 мая 2024
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 RB NGC
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Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
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Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 RB NGC
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Сохранность AU58 BN CGC
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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