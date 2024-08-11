Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1911 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 марок 1911 L
Средняя цена 640 $
Продажи
0 224

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 пенни 1911 L
Средняя цена 25 $
Продажи
0 62

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1911
Средняя цена 190 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
5 пенни 1911
Средняя цена 160 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 пенни 1911
Средняя цена 20 $
Продажи
0 90
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск