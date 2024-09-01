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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1911 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1911 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1911 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Денга1700

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,550,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1911 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе MS67 за 7000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS62 BN CGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1911 на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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