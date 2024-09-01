Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1911 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Денга1700
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,550,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1911 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе MS67 за 7000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS62 BN CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS64 RNGA
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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